Wouter Vrancken over de geruchten rond verhuis naar Genk: “Ik heb geen glazen bol”

Felipe Mazzu verloor zijn match van de laatste kans. Wouter Vrancken schreef geschiedenis door KV Mechelen na 28 jaar nog eens naar een zege te coachen op Sclessin. De ultieme sollicitatie? Vrancken wordt al een tijdje genoemd als mogelijke kanshebber om Mazzu op te volgen in Genk. En na vanavond zullen die geruchten zeker niet afnemen.

“Mijn reactie op die geruchten? Dat het geruchten zijn.” Wouter Vrancken leek niet echt opgezet met de vragen over zijn toekomst na de historische zege in Luik. “Na de prestatie die we hier geleverd hebben ...