Dit is de winnaar van ‘Dancing with the stars’

Julie Vermeire is de winnares van ‘Dancing with the stars’. Tijdens een spannend slot van het dansprogramma op VIER nam ze het een allerlaatste keer op tegen Jani Kazaltzis en Kelly Pfaff. Die moesten uiteindelijk het onderspit delven: de freestyle dans van Julie en haar danspartner Pasquale kon de kijkers thuis het meest overtuigen.