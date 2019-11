Limburg wordt steeds meer de wijnregio bij uitstek. Want Limburgse wijn zit in de lift. Vooral omdat de kwaliteit ervan steeds beter wordt. Dat werd dit weekend nogmaals duidelijk op Winefair in Genk. Dat is de grootste wijnbeurs van de provincie. Duizenden wijnliefhebbers zakten dan ook af naar het Thor Park.