"Muziek is het beste medicijn tegen oud worden". Het zijn de woorden van niet de eerste, de beste, namelijk van Willy Claes. De minister van Staat en oud-secretaris-generaal van de Navo uit Hasselt wordt deze maand 81. Dat hij dirigent is, wisten we al. Maar hij treedt ook op met zijn eigen muziekband. Het Willy Claes Quartet bestaat 20 jaar en plant volgend jaar een grote afscheidstournee. Luc Moons volgde het kwartet tijdens een zeldzame repetitie.