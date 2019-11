Onze weerman Ruben Weytjens: “Toenemende wind, namiddag soms wat regen”

Vanavond en vannacht koelt het eerst nog sterk af. In het tweede deel van de nacht zal de wind echter geleidelijk aanspannen, en er daarmee voor zorgen dat de temperatuurdaling wordt omgebogen in een lichte temperatuurstijging. De minima rond het vriespunt worden dus enkele uren vóór zonsopkomst bereikt. Tegen zonsopkomst zal het aan de grond nog wel overal vriezen.

In de loop van de ochtend en voormiddag zal de wind nog wat verder in kracht toenemen. Vanaf de middag kunnen we zelfs van een vrij krachtig windveld spreken, wat een gemiddelde snelheid van zo’n 30 km ...