VIDEO. Zo brengt Gina Schumacher hulde aan haar vader Michael

Op Fieracavalli, een groot paardenevenement in het Italiaanse Verona, heeft Gina Schumacher een opmerkelijke hulde gebracht aan haar vader Michael. De 22-jarige amazone bracht een freestyle-oefening met een choreografie die helemaal verwees naar de F1-successen van haar vader met Ferrari, inclusief achtervleugel, bandenstop met acht ‘mekaniekers’ en een helm in de kleuren van de zevenvoudige wereldkampioen. U kan de video hieronder bekijken.

Fieracavalli is een historische evenement dat aan zijn 121ste editie toe was. Gina Schumacher (22) werd aangekondigd als een van de blikvangers en boekte vrijdag een overwinning in reining, een western ...