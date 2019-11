Uitgekookte Buffalos slaan twee keer toe tegen Genk in openingsminuten

Racing Genk heeft zondagavond zijn zesde nederlaag in de Jupiler League voor lief moeten nemen. Een uitgekookt AA Gent sloeg twee keer toe in de openingsminuten van iedere speelhelft.

De Genkse spelers werden na afloop getrakteerd op een striemend fluitconcert. Vanuit de “kop” werd “Mazzu buiten” gescandeerd. Hamvraag is of het Genkse clubbestuur daar per direct op zal ingegaan.