Duizenden betogers tegen islamofobie door straten van Parijs

Enkele duizenden betogers zijn zondag door Parijs getrokken in een betoging tegen islamhaat, die tot controverse heeft geleid in Frankrijk. “Ja tegen kritiek op religie, neen tegen haat van de gelovige”, stond er op spandoeken, net als “Stop islamofobie”. De protestmars liep van de centrale Gard du Nord naar de Place de la Nation. Ook in Marseille kwamen er enkele honderden betogers op straat.

Een vijftigtal organisaties en individuen hadden opgeroepen tot de betogingen in verschillende steden. Onder hen was het Collectief tegen Islamofobie (CCIF) in Frankrijk. Het CCIF heeft de naam dat het nauw aanleunt bij de Moslimbroederschap, die in het Westen als islamistisch beschouwd wordt. De betoging leidde daarom tot controverse bij onze zuiderburen.

Extreemrechts kantte zich tegen de betoging, net als de regering van de liberale president Emmanuel Macron. De PS werkt aan een eigen betoging tegen racisme. Jean-Luc Mélenchon van het linkse La France Insoumise (‘het Frankrijk dat zich niet onderwerpt’) daarentegen was wel aanwezig en riep bij het begin op om “geen amalgaam te maken tussen enkele personen en wat hier echt op het spel staat”.

De betogingen komen er na recente heftige debatten over het dragen van hoofddoeken, maar ook na een aanval op een moskee in Bayonne. In de stad in het zuidwesten van Frankrijk schoot eind oktober een rechts-extremist van 84 jaar twee moslims dood.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE