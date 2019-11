"Terugkeer van Michael Schumacher naar het publieke leven is mogelijk"

Willi Weber, de voormalig manager van Michael Schumacher, blijft geloven in een terugkeer van Michael Schumacher naar het publieke leven.

Sinds zijn zwaar ski-ongeluk op 29 december 2013 blijft het moeilijk om de medische toestand van Michael Schumacher in te schatten. De familie van Schumacher en huidig manager Sabine Kehm lossen zo goed als niets.

Willi Weber deed daarover in het verleden al zijn beklag. Tegelijkertijd houdt de voormalig manager het voor mogelijk dat Michael Schumacher ooit naar het publieke leven zal terugkeren.

"Michael Schumacher is een strijder. Als er een kans is dan zal hij deze benutten. Dit kan niet het einde zijn. Ik bid voor hem en ik ben er van overtuigd dat we hem opnieuw zullen terugzien," aldus Weber tegenover de 'Kölner Express'.

"Ik weet dat Michael zwaar getroffen werd maar ik weet jammer genoeg niet welke vooruitgang hij boekt tijdens zijn revalidatie. Ik zou graag willen weten hoe het met hem gaat. Ik zou hem graag nog eens een hand geven of in zijn gezicht aanraken. Spijtig genoeg laat zijn vrouw Corinna dat niet toe. Ze vreest waarschijnlijk dat ik meteen zie hoe het met hem gesteld is en dat publiek kenbaar zou maken."

Aanleiding voor het interview met Willi Weber is de 25ste verjaardag van de eerste F1-wereldtitel van Michael Schumacher op 13 november 1994. Naar aanleiding daarvan houdt de Duitse zender RTL op 13 november om 20u15 een speciale thema-avond over Michael Schumacher zijn eerste F1-titel.

