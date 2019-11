Nieuwe liefde André Hazes (25) is presentatrice Bridget Maasland (45)

De breuk tussen André Hazes (25) en Monique Westenberg (41) houdt Nederland in de ban, zeker nadat bekendraakte dat de populaire zanger gevoelens koestert voor een andere vrouw. Dat blijkt de 45-jarige Bridget Maasland te zijn.

Het management van André Hazes liet zaterdag via een officiële mededeling weten dat de zanger niet langer samen is met Monique Westenberg, de moeder van hun driejarig zoontje André Hazes Jr. “De breuk dateert al van enkele maanden geleden, maar zij hebben hun best gedaan om er samen nog voor te gaan. Dat mocht helaas alleen niet zo zijn”, klonk het.

Andere vrouw

Een uiterst pijnlijke zaak voor Monique, zo schreef ze zelf op haar Instagram-profiel. “Het persbericht dat namens André’s management is uitgebracht is voor mij behoorlijk pijnlijk. Afgelopen weken hebben wij, na een rot zomer, weer een fijne periode gehad en onze zoon was ontzettend blij dat papa weer zo veel om ons heen was en dat maakt een moeder hart heel blij.”

Na een goed gesprek, zo zegt de Rotterdamse, besliste het stel dan toch om er definitief een punt achter te zetten. Die breuk krijgt nu nog een staartje. “André heeft mij via een appje laten weten dat hij gevoelens voor een andere vrouw heeft”, aldus Monique. “Wie dit is maakt het alleen maar nog pijnlijker. Dat er nu stel op sprong voor gekozen wordt om zijn persbericht naar buiten te brengen heeft hier alles mee te maken.”

Al snel trok de geruchtenmolen op gang en in de Nederlandse pers werd volop gespeculeerd over de nieuwe liefde van Hazes. De zanger blijkt nu samen te zijn met Bridget Maasland, een 45-jarige presentatrice bij RTL Boulevard. De twee zouden het al langer goed vinden met elkaar.