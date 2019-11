Duitsers krijgen hoger pensioen, crisis binnen regering afgewend

Duitsers met een klein pensioentje mogen uitkijken naar een hogere uitkering. De Duitse regeringspartijen hebben daarover zondag een akkoord bereikt, en zo een crisis binnen de regering afgewend.

Over de hogere pensioenen wordt al maandenlang onderhandeld. Regeringspartijen CDU, CSU en SPD konden zondag eindelijk een compromis bekendmaken. CDU/CSU en SPD waren het al langer eens over het optrekken van het laagste basispensioen voor wie minstens 35 jaar had gewerkt, maar over de details raakten ze het niet eens. De vrees bestond dat de socialisten van de SPD bij het uitblijven van een akkoord op een partijcongres in december wel eens voor een uitstap uit de regering zouden kunnen stemmen.

Wie ondanks lang werken maar van een klein pensioen geniet, zal een hogere uitkering krijgen. De details worden later zondag bekendgemaakt.