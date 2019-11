Dronken geschiedenisprofessor (63) uit rivier gered, maar zaak krijgt macabere wending

Een prominente Russische historicus is aangehouden, nadat hij uit dronken uit een rivier werd gered, maar de zaak bij een routinecontrole een macabere wending kreeg. In de doorweekte rugzak van hoogleraar Oleg Sokolov (63) zaten immers twee vrouwenarmen. Ook het onthoofde lichaam van één van zijn voormalige studentes werd aangetroffen in zijn koelkast. Ondertussen heeft de man bekend dat hij haar doodde en in stukken sneed.