53 dagen te vroeg, maar Bilzense jeugd viert nu al nieuwjaar

Bilzen -

De jeugd in Bilzen ging zaterdagavond helemaal uit de bol op een ‘veel te vroege nieuwjaarsfuif’. Gekleed in een mooi pak of prachtige jurk trokken de jongeren naar jeugdcentrum de Bilding. “Het feestconcept blijft uniek. En het is de enige manier om tweemaal per jaar nieuwjaar te kunnen vieren”, lacht voorzitter Staf Dreesen van jeugdhuis De Haajf in Bilzen.