Antwerp dient Club Brugge eerste competitienederlaag toe in felle topper

Een eerste competitienederlaag voor Club Brugge: het verloor een beladen topper op de Bosuil met 2-1 nadat het op voorsprong kwam via Schrijvers. Na een matige eerste helft stelde de The Great Old nog orde op zaken na de rust met de hulp van uitblinker Lamkel Ze. De wedstrijd werd ook stilgelegd na incidenten met bengaals vuur en bierbekertjes die naar de arbitrage werden gegooid.