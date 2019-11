Isaac Kimeli haalt het in Crosscup in Mol na prestigespurt tegen Duitser Samuel Fitwi

Isaac Kimeli heeft zondag de Crosscup in Mol gewonnen bij de mannen, de tweede manche van het seizoen in het veldlopen en de eerste individuele proef. Hij haalde het na een bloedstollend spurtje tegen de Duitser Samuel Fitwi, de titelverdediger aan het Zilvermeer. Kimeli verstevigt zijn leidersplaats in het klassement.

De lange cross bij de mannen werd een bijzonder boeiend kijkstuk in Mol. Een grote kopgroep ging de tweede wedstrijdhelft in, het waren vooral Michael Somers en belofte Dorian Boulvin die het tempo bepaalden. Op een ronde van het einde vond titelverdediger Fitwi het welletjes geweest. Hij plaatste een snedige demarrage, alleen Kimeli kon mee. Het was de zilverenmedaillewinnaar van het laatste EK veldlopen in Tilburg die het haalde in de spurt.

In de strijd om de derde plaats haalde de 24-jarige Somers het van de 22-jarige Boulvin. Pieter-Jan Hannes liep zijn beste cross sinds jaren en finishte als vijfde. Op de eerste manche, de Relays in Berlare, ging de overwinning naar het Olympic Essenbeek Halle van Isaac Kimeli. Hij verstevigde in Mol zijn leidersplaats.

Nederlandse Bakker is de beste bij de vrouwen, Hanne Verbruggen sterkste landgenote

De Nederlandse Jasmijn Bakker is zondag naar de zege gesneld op de CrossCup in Mol, de tweede manche van het seizoen in het veldlopen en de eerste individuele proef. Hanne Verbruggen was op een tweede plaats beste Belgische en behoudt haar leiderstrui.

Verbruggen, die samen met haar clubgenoten van VITA Ninove ook al de Relays in Berlare won, ging er als een speer vandoor in het Molse zand. De marathonspecialiste liep een grote voorsprong bij mekaar, maar zag in het slot Bakker terugkeren. In de finale had Bakker duidelijk nog de meeste reserves. De derde plaats was voor de Duitse Vera Coutelier.

Eline Dalemans was op een vijfde plaats verrassend tweede Belgische, Sofie Van Accom was derde landgenote op plaats zeven. Belgisch kampioene Hanna Vandenbussche moest vrede nemen met een achtste plaats. In het klassement verstevigt Verbruggen, die in Mol een klasse apart was onder de Belgische atletes, haar leiderstrui.

De volgende manche van de CrossCup is op zondag 24 november in Roeselare, tevens de selectiecross voor het EK veldlopen in Lissabon op 8 december.