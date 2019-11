Belgische schaatsers domineren in Inzell: dubbele winst voor Swings, jonge Suttels en Vanhoutte tonen zich opnieuw

Drie overwinningen en een tweede plaats. Dat was het resultaat van de Belgische schaatsers zondag op de laatste dag van de internationale kampioenschappen van Duitsland in Inzell. Bart Swings (senioren) en Jason Suttels (junioren) zegevierden op de massastart. Stien Vanhoutte werd bij de vrouwen tweede. Daarnaast won Swings de 1.500 meter.

De massastart mag gerust het domein van de skeeleraars worden genoemd. Die zijn gewend in een peloton met veel tempowisselingen te rijden. Suttels pakte de eerste plaats na een demarrage drie ronden voor het einde (de junioren rijden tien ronden) met grote voorsprong. Vanhoutte moest uit een kopgroepje met twee anderen alleen de Duitse Josie Hofmann voor zich dulden. Voor Swings, olympisch zilver in de prijzenkast, was de winst op de Zwitser Livio Wenger betrekkelijk eenvoudig.

Swings mag zich tevens internationaal kampioen van Duitsland op de 1.500 meter noemen. Hij won deze afstand zondag in 1:47.35. Daarmee was hij een fractie sneller dan vorige maand, ook in Inzell. Wenger eindigde in 1:47.54 als tweede. “Het was een goede rit met niet te veel verval”, sprak Swings na afloop. “De bochten waren beter dan zaterdag op de 1.000 meter.” Toen had Swings nipt van Wenger verloren.

Records

Door zijn overwinning werd Swings zondag tevens Belgisch kampioen. Voor het eerst waren nationale titels aan deze nieuwe internationale krachtmeting in het Zuid-Duitse schaatsoord verbonden. In 2015 had Swings voor het laatst aan de nationale titelstrijd meegedaan. De komende topsportdirecteur van de Vlaamse Schaatsunie, Jeroen Straathof, was in de Max-Aicher-Arena belangstellend toeschouwer.

Suttels scherpte zijn nog verse Belgische juniorenrecord aan tot 1:56.22. Net als bij Vanhoutte is er in vrijwel elke wedstrijd nog ruimte voor verbetering. Beide skeeleraars staan nog maar net een jaar op de schaats. Vanhoutte kwam tot een persoonlijke toptijd van 2:04.20. Naar het nationale record van de vorig jaar gestopte Jelena Peeters is het nog ver. Die reed zeven seconden sneller.