Van der Poel voor de derde keer op rij Europees kampioen na tactisch steekspel met Iserbyt

Mathieu van der Poel heeft het Europees kampioenschap veldrijden in het Italiaanse Silvelle gewonnen. De Nederlander moest op het modderige parcours afrekenen met een vloot Belgen en vooral een sterke Eli Iserbyt, die tweede werd.

Topfavoriet Mathieu van der Poel was niet bang om het initiatief te nemen en zette de rest al in de eerste ronde onder druk. De Belgen Eli Iserbyt en Quinten Hermans lieten het niet gebeuren. Het tempo ging naar beneden bij het begin van de tweede ronde, waardoor onder meer Toon Aerts en Tom Pidcock kwamen aansluiten. Iserbyt kon zichzelf andermaal niet temmen en zette het groepje op een lint. Van der Poel, wereldkampioen en ook uittredend Europees kampioen zondag, kon als enige het wiel vasthouden van de West-Vlaming.

Dijkbom

Toch ging het tempo opnieuw de laagte in. Alles te herdoen, tot van der Poel op zijn favoriete stuk - een vettig recht stuk op de dijk- opnieuw een bommetje dropte.

Vanthourenhout, intussen terug uit de achtergrond, en Iserbyt zetten alles op alles om de Nederlander terug te pakken. Het kostte de kleine Bavikhovenaar veel krachten, maar Iserbyt slaagde wel in zijn opzet. Daardoor liet Van der Poel andermaal de teugels vieren en gaf hij de kans aan Vanthourenhout om terug te keren.

Die laatste speelde in het veld jojo, maar zag slim zijn kans op de weg en demarreerde. Ver geraakte hij niet, maar de tactiek van de Belgen en bij uitbreiding Pauwels Sauzen-Bingoal was wel duidelijk: elk om beurt aanvallen om de Nederlander af te matten. De Belgische sandwich rond Van der Poel werd uitgebreid met Toon Aerts in de vijfde van zeven ronden.

Omsingeling

Iserbyt drukte andermaal bij het ingaan van de voorlaatste ronde, waardoor ook Laurens Sweeck kwam aansluiten. Vijf Belgen rond Van der Poel dus, Gelukkig voor Oranje kwam Lars van der Haar zich ook moeien in de kopgroep. Op zijn favoriete stukje ging Van der Poel echter weer van jetje geven: alle hens aan dek en andermaal enkel Iserbyt die in het wiel bleef.

Voor de vierde keer moest Van der Poel vaststellen dat hij zijn kleine concurrent niet los kreeg. Een vloot van Belgen keerde terug bij het ingaan van de laatste ronde. Van der Poel liet dat maar heel even toe en drukte opnieuw het gaspedaal in. Acht minuten voluit gaan in de laatste ronde: dat was het enige plan dat nog kon werken. De dijk was andermaal een belangrijk punt, waar Van der Poel als een kanonskogel wegschoot. Iserbyt bleek taaier dan bevroren rubber en hing nog steeds op een paar meters.

De laatste hectometers zouden over de Europese sterren beslissen. Van der Poel maakte het alsnog af en reed naar een verlenging van de Europese titel. Eli Iserbyt werd tweede, Laurens Sweeck derde. Vanthourenhout pakte de vierde plaats, Van der Haar de vijfde.