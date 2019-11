Babypanda uit Pairi Daiza lacht voor het eerst met zijn tandjes bloot

Goed nieuws uit Pairi Daiza: de twee babypanda’s maken het uitstekend en groeien zo goed dat het jongetje alvast zijn eerste tandjes telt. Op de Facebookpagina vertelt het dierenpark zoals gewoonlijk uit het perspectief van het dier hoe dat voor de panda voelt. “Ik weeg intussen 5.418 gram en ben in topvorm. Ik gedraag me als een klein duiveltje en steek allerlei gekkigheden uit! Maaaarrrr... Het grootste nieuws is dat ik intussen tandjes aan het krijgen ben. Pas maar op, of ik bijt, grrrr!” staat er te lezen.