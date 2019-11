Het stedelijk zwembad in Bilzen bestaat precies 20 jaar en de toekomst is ook verzekerd: de schepen van sport en de sportfunctionaris doken naar de bodem van het zwembad om de overeenkomst voor opnieuw 20 jaar zwembad te ondertekenen.

Het zwembad in Bilzen is al 20 jaar een doorslaand succes. “Met 19.000 zwemmers per maand en 4,5 miljoen bezoekers in de afgelopen 20 jaar, is het zwembad met zijn 3 baden en diverse attracties zowel ...