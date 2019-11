Zal Miley Cyrus ooit nog hetzelfde kunnen zingen? “Ze is met spoed geopereerd aan haar stembanden”

In eerste instantie moest Miley Cyrus vorige maand alleen naar het ziekenhuis voor haar amandelen, maar eenmaal daar bleek de zangeres nog een andere kwaal te hebben. Volgens People zou de superster een probleem hebben gehad met haar stembanden, waar ze onbewust al jarenlang mee kampte.

Foto: AFP

De zangeres werd daarom direct en met spoed ook aan haar stembanden geopereerd. Als gevolg daarvan zou ze het enkele weken vocaal rustig aan moeten doen. Een bron meldt aan People dat het goed gaat met Miley en dat ze “begin volgend jaar beter dan ooit tevoren terugkomt”. Of dat nog hetzelfde zal klinken als eerst, valt nog af te wachten.

Vorige maand deelde Miley via Instagram dat ze het „een marteling” vond dat ze ziek thuis moest zitten na haar operatie. “Het ergste aan volwassen zijn, is dat ziek zijn niet meer bestaat uit ijslolly’s en soep. Ziek zijn is nu vooral heel erg saai”, zei ze toen.