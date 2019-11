Jambon zet mes in cultuursector: “Ze proberen ons naar hun pijpen te doen dansen”

De cultuursector reageert gelaten op plannen van Minister van Cultuur Jambon. Zijn beleidsnota voorziet een besparing van 6 procent. Daarnaast zakken onder meer de projectsubsidies in de cultuursector van 8,47 miljoen euro naar 3,39 miljoen. Dat is een daling van 60 procent. “Onbegrijpelijk”, zegt Michael De Cock, directeur van het Brusselse stadstheater KVS bij Radio 1. Ook muzikant Jef Neve reageert furieus, hij stelt dat belastinggeld van iedereen is en niet enkel van politici voor “hun eigen postjes”.