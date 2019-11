Isabelle houdt van echte materialen en aardse tinten. Het nieuwbouwappartement waar zij en haar vriend wonen, richtte ze in met veel hout, notelaar en leempleisterwerk tegen de muur. Zo haalt ze de natuur, waar ze vanuit haar grote ramen op uitkijkt, ook naar binnen.

Isabelle zwierf de voorbije jaren voor haar studies en stages zowat de wereld rond, van Amsterdam naar Shanghai en Antwerpen. Vandaag is ze blij dat ze terug in Genk is waar ze zich settelde met haar ...