Het was ploeteren in het Italiaanse Silvelle en daarin bleek Thibau Nys de beste. Onze landgenoot kroonde zich bij de junioren voor het eerst tot Europees kampioen, na zijn derde plek van vorig jaar.

Lennert Belmans ging als een raket van start in Italië en zette de concurrentie meteen onder druk. Jetze Van Campenhout was vervolgens de enige die kon volgen. Thibau Nys volgde iets verder in het gezelschap ...