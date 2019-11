Julie, Jani of Kelly: wie wint ‘Dancing with the Stars’?

Zondag is het de grote finale van Dancing with the Stars op VIER. Daar nemen Julie Vermeire, Jani Kazaltzis en Kelly Pfaff het een allerlaatste keer tegen elkaar op. De finalisten dansen drie dansen: eentje gekozen door het publiek, eentje die de BV zelf mocht kiezen én eentje met een extra prodanser.

