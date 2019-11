Azevedo schiet Patro naar top vier

Met een knappe 9 op 9 is Patro in de top 4 doorgedrongen. Thomas Azevedo nam twee van de drie paarswit doelpunten voor zijn rekening en was een week eerder, uit in Dessel (0-1, nvdr), ook al de matchwinnaar. “We speelden vandaag misschien niet onze beste match maar wel een heel slimme,” vond Azevedo die met Davy Brouwers Patro ‘s topschutter is (vijf doelpunten).