Jambon zet mes in cultuursector: 60 procent minder projectsubsidies

“De projectmatige ondersteuning van de kunstensector wordt in een nieuw perspectief bekeken na de doorvoering van de besparingen op deze subsidies.” Dat schrijft Vlaams minister-president Jan Jambon in de begrotingstoelichting voor 2020 bij de beleidsnota Cultuur, een van de domeinen waarvoor hij bevoegd is. Concreet zakken de projectsubsidies in de cultuursector van 8,47 miljoen euro naar 3,39 miljoen (-60 procent).