Bart Swings en Stien Vanhoutte pakken Belgische schaatstitels

Bart Swings en Stien Vanhoutte waren de verwachte winnaars van de Belgische schaatskampioenschappen op de 1000 meter in het Duitse Inzell.

Swings eindigde als zevende in 1:11.27, en hield bij de Belgen Jason Suttels (34e in 1:16.86, BR bij de junioren) en Gijs Luijten (46e in 1:20.11) achter zich. Vanhoutte eindigde als vijfde in 1:18.94, en pakte als enige Belgische meteen de nationale titel. Op de 3.000m eindigde Gijs Luijten als tiende in 4:19.10. Jef Marien werd 13e in 4:23.21.

De nationale titelstrijd wordt voor het eerst gehouden in Inzell in Beieren, zowat op de grens van Duitsland en Oostenrijk. De internationale Duitse kampioenschappen is de overkoepelende titel van het evenement waaraan 136 schaatsers uit acht landen meedoen. De Duitsers zijn van plan ook volgend jaar een dergelijk multinationaal toernooi te organiseren.

Swings beschouwde het als een geslaagde trainingsrace. “Een kilometer op de skeelers is veel zwaarder. Tien bochten zitten er dan in je benen.”

Ook Vanhoutte moest diep gaan. “De laatste ronde was erg zwaar, maar ik ben tevreden”, verklaarde ze.