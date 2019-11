Bedankt, Kaveh Rezaei. De Iraniër besliste een saaie Charleroi-Eupen fraai met een knal in de winkelhaak. De Carolo’s doen door de 1-0-zege een uitstekende zaak in de strijd om play-off 1 en komen voorlopig naast Gent op de derde plek in de Jupiler Pro League.