Lewandowski scoort in topper tegen Dortmund en zet waanzinnige doelpuntenreeks verder

De ongelooflijke doelpuntenreeks van Robert Lewandowski blijft maar voortduren. De spits van Bayern München scoorde dit seizoen al in elke wedstrijd in de competitie en Champions League. In de topper tegen Borussia Dortmund scoorde de Pool ook al twee keer. Ter herinnering: het is november en het seizoen is al drie maanden ver. Bayern won de topper met 4-0 en wist zo de 5-1 vernedering van vorige week bij Frankfurt uit.