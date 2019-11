Twee skiërs komen om bij lawine in Tirol

Twee Nederlanders die in de Oostenrijkse Alpen buiten de piste skieden, zijn om het leven gekomen door een lawine. Ze kwamen zaterdag van een bergrug af, toen een plak sneeuw losliet en hen bedolf, meldt de Oostenrijkse krant Krone.

Hulpdiensten konden de twee snel lokaliseren, maar de redding kwam te laat. Een van de twee had nog wel zijn lawine-airbag weten te activeren, maar hij was toch gestikt onder de sneeuw. Het is volgens het Oostenrijkse persbureau APA het eerste fatale skiongeluk van dit seizoen.

De Tiroler lawinedienst had voor het weekend nog gewaarschuwd voor de risico’s, met name in het hooggebergte.