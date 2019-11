Pierce Sweeney zal voortaan twee keer nadenken voor hij een wereldgoal probeert te maken. De 25-jarige speler van de Engelse vierdeklasser Exeter City voelde zich zo goed op training dat hij met een racketschot probeerde te scoren. De bal verdween echter hoog over doel en belandde op de parking. Alleszins... nadat hij de voorruit van een auto had geraakt. Die van Sweeney zelf, die met de handen in het haar zat na het zien van de barst. Karma?