"Charles Leclerc kan eerder dan Max Verstappen F1-kampioen worden"

Volgens voormalig F1-piloot Felipe Massa bevindt Charles Leclerc zich in een betere positie dan Max Verstappen wat betreft het strijden om een eventuele eerste F1-titel.

Max Verstappen heeft er ondertussen bijna vijf seizoenen opzitten in de Formule 1 maar in geen enkel van die seizoenen kon de Nederlander voor de F1-titel strijden. Charles Leclerc slaagde er ondertussen tijdens zijn tweede F1-seizoen in om tot nu toe al twee races te winnen en zeven poleposities te veroveren.

Felipe Massa, zelf voormalig F1-piloot en momenteel actief in de Formule E, meent dat Leclerc dit seizoen bewezen heeft wat voor een ongelooflijk talent hij is. Massa zelf kent Leclerc bovendien al geruime tijd.

"Ik ontmoette hem toen hij 13 jaar was en door Nicolas Todt (de manager van Felipe Massa) op aanraden van Jules Bianchi gekozen werd," vertelde Massa tegenover 'Motorsport.com Italië'.

"Hij is een zeer getalenteerde jongeman en wat me het meest verbaast is zijn 'hoofd'. Hij is in staat om met de druk om te gaan."

Dat hij inderdaad met druk kan omgaan bewees Leclerc onder andere tijdens de GP van België toen hij onder druk kwam te staan van Lewis Hamilton en hij daags na het overlijden van F2-piloot Anthoine Hubert de race won.

Ook in Italië slaagde Leclerc erin om de thuisrace van Ferrari te winnen, dit nadat hij gans de race onder druk had gestaan van Mercedes-rijders Lewis Hamilton en Valtteri Bottas.

"Ik weet niet of hij sneller is dan Verstappen maar de zeven poleposities die hij tot dusver tijdens zijn eerste jaar bij Ferrari heeft weten te veroveren zeggen veel," blikt Massa terug op het voorbije seizoen van Leclerc.

"Hij maakte enkele foutjes maar we moeten rekening houden met zijn nog steeds beperkte F1-ervaring en het feit dat het zijn eerste jaar bij een topteam was."

Felipe Massa waagt zich tot slot aan een voorspelling. Hij acht de kans immers groot dat Leclerc eerder dan Verstappen kampioen kan worden.

"Leclerc is een toekomstig wereldkampioen en ik denk niet dat we erg lang zullen moeten wachten. Ik sluit zelfs niet uit dat hij voor Verstappen wereldkampioen wordt."

