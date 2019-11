Waarom mannen Greta en Anuna haten

Anuna De Wever en Greta Thunberg worden in naziprentjes gemonteerd, de hoop wordt uitgesproken dat hun schip vergaat in een storm, hun privélevens worden uitgespit op zoek naar hypocrisie. Veelal gebeurt dat door mannen. Wat drijft hen om dat soort viscerale haat te verspreiden op het internet? "Vrouwelijke boosheid wordt als een bedreiging gezien."

Het is niet altijd duidelijk wat ­iemand doet doorslaan. Voor de Amerikaanse chemieleraar Matt Baish was het een post die hij zag passeren op Facebook. Een oud-leerling, Mason Severson, deelde iets over ...