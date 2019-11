Belgische (39) in Franse cel: betrapt met 111 kilo hasj en haar drie kinderen in de auto

Een Belgische vrouw werd op terugweg van vakantie uit Marokko tegengehouden door Franse douaniers. Op de achterbank van de wagen zaten haar drie kinderen, in de koffer troffen ze 111 kilo hasj. De vrouw werd meteen aangehouden. “Ze werd in de val gelokt”, zegt haar familie aan La Dernière Heure.

De feiten dateren van begin september, maar het nieuws werd nu pas door de familie van de vrouw naar buiten gebracht. Hanane A. (30) was met haar drie kinderen op vakantie in Marokko. Ze was naar daar ...