Brits koningshuis “furieus” nadat kliniek voor plastische chirurgie foto van Kate Middleton misbruikt

Een kliniek voor plastische chirurgie heeft de Britse koninklijke familie tegen zich in het harnas gejaagd. De Dr. Gabriela Clinic vond het immers een goed idee om een foto van Kate Middleton te gebruiken om reclame te maken voor hun esthetische ingrepen. Maar dat is buiten de Britse royals gerekend.

“Een natuurlijke look krijgen? Dan kan je best een facelift ondergaan”, zo vindt het centrum. Als “illustratie” daarvan tonen ze een foto uit 2014 van een glimlachende Kate Middleton, met de kraaienpootjes van plezier onder haar ogen. Daarnaast een ander beeld uit 2012 met een iets gematigdere glimlach van de hertogin, zonder de rimpeltjes en met een duidelijke extra laag glamoureuze make-up. Maar naast elkaar lijkt het wel alsof de Britse royal langs de plastische chirurg is gepasseerd. “Wij doen aan procedures om een frisse versie van jou te tonen”, staat er bij het bericht geschreven.

Maar de post schoot bij heel wat mensen in het verkeerde keelgat, zo weet hoofdredacteur Ingrid Steward van het Majesty Magazine. “Ze zijn furieus op het paleis. Wat zo verschrikkelijk is, is dat toekomstige cliënten van het schoonheidsinstituut mogelijk denken dat Kate een facelift of andere ingreep heeft laten doen en dat ze er zo net als haar kunnen uitzien. Maar dat is allemaal gebaseerd op leugens.”

De gebruikte foto’s in kwestie. Foto: rr

Foute link

De discussie draait niet alleen rond de beeltenis van Kate Middleton die onterecht gebruikt wordt om platische chirurgie te promoten, maar ook over Sarah Ferguson (69). Zij had eerder al op hetzelfde platform gepronkt met haar koninklijke connecties én haar Botox, faceliften en ingrepen rond stamceltherapie. En laat Ferguson, de ex-vrouw van de in diskrediet gebrachte Britse prins Andrew, nu net iemand zijn met wie het Britse Koningshuis niet meer in verband wil worden gebracht.

“Dit is nog maar eens een gênante manier waarop Sarah Ferguson bekendheid wil vergaren op kap van haar associatie met de koninklijke familie. Hoewel de royals dat zo veel mogelijk proberen te negeren, vragen we ons toch af of ze zich daarmee financieel verrijkt? Of krijgt ze misschien gratis ingrepen door die link steeds weer in de verf te zetten?” klinkt het bij Dickie Arbiter, de communicatieverantwoordelijke van de Queen.

De kliniek heeft ondertussen de reclamepost verwijderd.