Rudy Demotte ziet een “grand canyon” tussen PS en N-VA: “Regenboogcoalitie enige alternatief voor de chaos”

Voor PS-kopstuk Rudy Demotte is een “regenboogcoalitie” een alternatief voor de chaos. Dat zegt hij in La Libre Belgique. Wat de N-VA op tafel heeft gelegd, was institutioneel onverteerbaar. Intussen zegt Geert Bourgeois (N-VA) in De Tijd dat tussen de N-VA en de PS een “grand canyon” gaapt.