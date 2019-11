500 jaar geleden, op 8 november 1519, zien Cortés en zijn 500 Spaanse conquistadores voor het eerst de fabelachtige Aztekenhoofdstad Tenochtitlan. Daar ligt nu Mexico-Stad bovenop. De Zonhovense auteur Guy Brugmans vertelt in zijn nieuwste roman ‘NachtLicht’ via een familieverhaal over de verbazende precolumbiaanse culturen.