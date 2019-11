Echt lekker bekt zijn naam in het Engels nog niet maar bij The Seagulls weet iedereen inmiddels wel wie die Leandro Trossard is. Zelfs Gary Lineker prees de 24-jarige Twossaur al in Match of the Day als een opwindende aanwinst. Zondag tript Brighton & Hove Albion naar OId Trafford voor het treffen met Manchester United.