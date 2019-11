Een gedetineerde van een gevangenis in Iowa, in de Verenigde Staten, heeft tevergeefs om zijn vrijlating verzocht. Hij meent dat hij zijn levenslange celstraf uitgezeten heeft, omdat hij vier jaar geleden “stierf”, maar vervolgens gereanimeerd werd.

De 66-jarige Benjamin Schreiber werd in 1996 tot levenslang veroordeeld in een moordzaak. In maart 2015 werd hij ernstig ziek. De man werd naar een ziekenhuis gebracht, waar hij door de artsen ...