OHL moet verdict lichtpanne niet afwachten en is periodekampioen in 1B

Met een felbevochten 0-1 zege op Virton heeft OHL zich tot periodekampioen gekroond in 1B. Kende de wedstrijd een winnaar, dan mocht die zich periodekampioen noemen. Bij een gelijkspel moest het verdict rond de lichtpanne van vorige week in Leuven worden afgewacht. De onvermijdelijke Thomas Henry trapte de Leuvenaars met zijn achtste doelpunt van het seizoen een lange feestnacht in.

Virton was baas in de openingsfase. De beste kans was voor Turpel, die alleen voor Henkinet kwam maar naast de bal trapte. Tegen de gang van het spel in kwam OHL op voorsprong: Mercier bracht voor, Henry stond op de juiste plaats en kon binnentikken vanop een metertje. De Leuvenaars namen over, alleen een supersave van Moris kon de 0-2 van Ngawa voorkomen. In de tweede helft werd de partij even stilgelegd omdat een lijnrechter iets tegen het hoofd kreeg. Na het hernemen kreeg Sowah dé kans op de 0-2, maar alweer redde Moris Virton.

OHL wist zijn voorsprong wel te bewaken en kon aan een feestje beginnen.

Een tot de nok gevuld Stade Yvan Georges – al betekent dat nog altijd maar 4.000 toeschouwers - zag hoe Virton voor het eerst in zes thuiswedstrijden punten verloor en zo de eerste periode uit handen liet glippen.

Meteen na de wedstrijd werd aangekondigd dat spelers en staf van OHL nog naar Den Dreef afzakken voor een afterparty, maar eerst moeten ze nog meer dan twee uur de bus op.