Kat maakt uitstapje van 70 kilometer en wordt beste maatjes met politieagenten

Dendermonde / Buggenhout -

Een trucker vond vrijdagochtend op een bedrijventerrein in de omgeving van Buggenhout een kat in zijn vrachtwagen. Hij bracht het dier naar het politiecommissariaat van Dendermonde op de Noordlaan. “Via de chip vonden we zijn baasje en die bleek uit Nijvel te komen”, vertelt korpschef Patrick Feys. “De kitten is vermoedelijk in een vrachtwagen gesprongen en heeft een reisje gemaakt van maar liefst 72 kilometer. Het baasje was heel verbaasd, maar dolgelukkig dat zijn kat terecht is. Onze medewerkers moeten op zoek naar een nieuwe speelkameraad.”