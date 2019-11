De verhuurder van een huis in de Asbroekstraat in Bilzen stootte vrijdagnamiddag op een uitgedroogde wietplantage. De Nederlandse huurder bleek al drie maanden overleden.

Toen de vrouw haar huis in de Asbroekstraat binnenkwam wist ze niet wat ze aantrof. In de woning was een cannabisplantage ondergebracht. Maar van wat ooit een bloeiende teeltruimte moet zijn geweest bleef ...