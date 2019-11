Familiedrama in Vilvoorde: man (25) doodt vader (58) en geeft zichzelf aan

Bij een familiedrama in Vilvoorde heeft een 25-jarige man vrijdagnamiddag zijn 58-jarige vader om het leven gebracht. Vervolgens gaf de man, die bij zijn vader woonde, zichzelf aan bij de politie. Het parket van Halle-Vilvoorde en het gerechtelijk labo zijn ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.

“Deze namiddag heeft een 25-jarige man zichzelf aangegeven bij de politie in Brussel, met de melding dat hij zijn vader had vermoord”, zegt parketwoordvoerder Gilles Blondeau. “De politie is ter plaatse ...