Alle miljardairs ter wereld samen voor het eerst sinds jaren wat minder rijk

Alle miljardairs ter wereld zijn vorig jaar allemaal samen voor het eerst in jaren wat minder rijk geworden, na vijf jaar van sterke toename van hun vermogen. Dat blijkt uit een studie van de Zwitserse bank UBS en consultant PwC. Toch zijn ze in vergelijking met 2013 nog steeds 34,5 procent rijker.

De miljardairs overal ter wereld hadden vorig jaar in totaal een vermogen van 8.536 miljard dollar (7.741 miljard euro). Dat is 388 miljard dollar minder dan in 2017, of een daling van 4,3 procent op ...