Hasseltse zangeres Ruby Grace opende Pukkelpop: “Hemel mij maar op”

Doet de naam Ruby Grace nog geen belletje rinkelen? Dan brengen we daar graag verandering in. De nieuwste popsensatie, die in het echte leven Louise Vanoppen heet, is klaar om vanuit Hasselt de wereld en je hart te veroveren. Met haar zwoele stem, eigenzinnige stijl en impulsieve oneliners. “Hemel mij maar op!”