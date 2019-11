Politiewoordvoerder getuigt over ervaringen bij aanslagen in Brussel

Brussels politiewoordvoerder Christian De Coninck heeft vrijdag op de Boekenbeurs in Antwerpen getuigd over zijn ervaringen in de nasleep van de aanslagen van 22 maart 2016 in het metrostation Maalbeek en op Brussels Airport. De Coninck bracht daarover eerder dit jaar het boek ‘Die dag heeft Brussel geweend (en ik ook)’ uit, maar vindt het naar eigen zeggen nog steeds erg moeilijk om openlijk zijn verhaal te doen.