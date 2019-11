Hilde Crevits (CD&V) lanceert gratis online cursus artificiële intelligentie

Vlaams minister van Werk, Economie en Innovatie Hilde Crevits (CD&V) heeft een nieuwe online cursus over artificiële intelligentie (AI) gelanceerd in samenwerking met de VDAB. De cursus kadert in ‘levenslang leren’ en moet ervoor zorgen dat werknemers leren omgaan met artificiële intelligentie. De cursus werd voorgesteld bij Veranneman Textiles in Ardooie, een onderdeel van Sioen Industries, dat zelf gebruik maakt van AI.