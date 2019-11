Sportwinkelketen geplunderd na racistische uitlatingen van manager

Bij de sportwinkelketen JD Sports in Luik werd eerder deze week melding gemaakt van racistische uitlatingen door een manager. Als reactie werden zowel een vestiging op de Place Saint-Lambert in Luik als in de Nieuwstraat in Brussel slachtoffer van plunderingen. De burgemeester van Luik roept op tot kalmte, nadat er een oproep werd gelanceerd om te manifesteren in zijn stad.