België grijpt naast organisatie van WK hockey

Het volgende WK hockey voor mannen zal niet in België worden georganiseerd. Ons land was kandidaat-gastheer voor het toernooi in de zomer van 2022 maar de Internationale Hockeyfederatie FIH wees het WK vrijdag toe aan India.

De Red Lions zijn de regerende wereldkampioenen. Eind 2018 pakten ze goud in India, dat het WK dus twee keer op rij mag organiseren. Het toernooi zal plaatsvinden in januari 2023. Ook Maleisië was kandidaat.

Het volgende WK hockey voor vrouwen wordt in juli 2022 georganiseerd in Spanje en Nederland.

Deze zomer organiseerde België nog met succes het Europees kampioenschap in Antwerpen. De Red Lions pakten er voor eigen publiek een allereerste Europese titel. Daarop besloot de Belgische federatie een gooi te doen naar het WK. Het zou voor België een primeur zijn geweest.

Bondsvoorzitter Coudron is teleurgesteld

Voor bondscoach Marc Coudron was het nieuws een opdoffer. “Ik steek mijn ontgoocheling niet weg”, reageert hij. “Het gebeurt niet vaak dat een WK twee keer na elkaar op dezelfde plaats wordt gespeeld. Dat zie je in geen enkele andere sport. Bovendien wordt het de derde keer in vier edities dat India het WK mannenhockey mag ontvangen. Daarnaast zal ook het volgende WK bij de U21 in India worden gehouden. Ik neem aan dat het financiële aspect een belangrijke rol heeft gespeeld. Niettemin was onze bid ook interessant.”

Bij de vrouwen ging de organisatie naar Spanje en Nederland, die het WK samen organiseren in juli 2022. Het is de eerste keer dat een wereldtitelstrijd in twee Europese landen wordt gehouden. “Voor Nieuw-Zeeland moet het een hele teleurstelling zijn dat zij er weer naast grijpen”, aldus nog Caudron.