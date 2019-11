Thema van het Met Gala 2020 is bekend

Het Metropolitan Museum of Art in New York heeft zopas het thema van het volgende Met Gala bekendgemaakt. Dat krijgt de titel About Time: Fashion and Duration mee en zal volledig in het teken staan van ‘tijd’.

Het Metropolitan Museum of Art bestaat in 2020 precies 150 jaar en wil dat vieren met een hele reeks tentoonstellingen waarin zowel oude meesterwerken als nieuwe creaties worden geëerd. De nieuwe lente-expo, die traditioneel voor open wordt verklaard tijdens het Met Gala op de eerste maandag in mei, zal bestaan uit anderhalve eeuw aan modegeschiedenis.

Hollywoodsterren en andere beroemde gasten, die een uitnodiging zullen krijgen van Vogue-icoon Anna Wintour, kunnen met hun outfits veel kanten uit met het gegeven ‘tijd’. Zoals een reis maken door de rijke vestimentaire geschiedenis of net een futuristische schwung aan hun look meegeven. Maar het concept is voor meerdere interpretaties vatbaar.

Tilda Swinton

“Het is een heruitvinding van modegeschiedenis die gefragmenteerd, discontinu en heterogeen is”, zegt Andrew Bolton, curator van The Costume Institute. Hij voegt eraan toe dat de inspiratie voor het overkoepelende thema komt uit Orlando, een film uit 1992 met actrice Tilda Swinton in de hoofdrol. “Ze loopt in een 18e-eeuwse outfit met Franse accenten door een doolhof en terwijl ze rent, verandert de outfit in een 19e-eeuwse jurk met Engelse toetsen. Daar komt het idee vandaan.”

Het Met Gala focuste zich de voorbije jaren op verschillende thema’s, waaronder Camp: Notes on Fashion in 2019. Toen lag de klemtoon op hoogstaande kitsch. Eerder kwamen thema’s zoals Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination en China: Through the Looking Glass aan bod, waarvan de ‘omelet’-jurk van Rihanna nog in het collectieve geheugen zit.